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Трамп призвал Байдена пройти тест на допинг

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Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 27 сентября, заявил, что намерен требовать от своего соперника на выборах Джо Байдена пройти тест на запрещенные препараты перед или после предстоящих теледебатов.

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Американский лидер отметил, что предыдущие выступления 77-летнего Байдена на дебатах были «рекордно неровными». Он предположил, что такую разницу могли вызвать лекарства.

«Я буду настоятельно требовать от сонного Джо Байдена прохождения теста на наличие [в его организме специальных] препаратов перед или после дебатов во вторник вечером», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

При этом он добавил, что сам готов пройти аналогичную проверку.

В начале сентября Трамп уже предлагал Байдену пройти проверку на использование стимулирующих препаратов.

21 августа Байден официально согласился баллотироваться на пост президента от демократов. Во время выступления он пообещал, что в случае его победы США преодолеют «эпоху тьмы», а также заявил, что страна готова к искоренению системного расизма.

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