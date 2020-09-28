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У первого излечившегося от ВИЧ пациента выявили рак в последней стадии

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Первый в истории полностью излечившийся от ВИЧ пациент, американец Тимоти Рэй Браун болеет раком крови в последней стадии. Об этом сообщает Independent.

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В 2008 году Брауну сделали пересадку костного мозга для лечения лейкемии и ВИЧ-инфекции, которыми он был болен. Тогда операция прошла успешно, а через три года в его крови не было обнаружено следов вируса. Однако в 2019 году в организме мужчины снова широко распространилась лейкемия.

«Я все еще рад, что она (трансплантация. – Ред.) у меня была. Это открыло двери, которых раньше не было, и вдохновило ученых усерднее работать, чтобы найти лекарство, многие начали думать, что это невозможно», — приводит издание слова Брауна.

В марте медики подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека. Им стал живущий в Лондоне 40-летний Адам Кастильехо. Справиться с заболеванием, диагностированным в 2003 году, пациенту помогла пересадка стволовых клеток костного мозга в рамках лечения рака, которым он также страдал.

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