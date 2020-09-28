Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои
Мир
Посол РФ назвал потенциальной угрозой войска НАТО у границ РФ и Белоруссии
Мир
Около 140 человек задержаны на акции протеста в Минске
Мир
Дуэйн «Скала» Джонсон публично поддержал Байдена
Спорт
«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Автомобиль упал в реку с набережной в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве автомобиль упал в реку с Овчинниковской набережной. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел ранее в этот день в районе дома 20, строение 1. По данным телеканала, в результате падения автомобиля в реку пострадал один человек.

Как отмечает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в реку Яузу угодил автомобиль марки Volkswagen. Водитель сумел выбраться из тонущей машины, но получил травмы. По информации источника, у него ушибы и порезы лица и рук. Ему оказывают помощь врачи.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение водителем правил дорожного движения. Автомобиль из реки извлекли при помощи крана, отмечает телеканал «Звезда».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020