Автомобиль упал в реку с набережной в Москве

В Москве автомобиль упал в реку с Овчинниковской набережной. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел ранее в этот день в районе дома 20, строение 1. По данным телеканала, в результате падения автомобиля в реку пострадал один человек.

Как отмечает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в реку Яузу угодил автомобиль марки Volkswagen. Водитель сумел выбраться из тонущей машины, но получил травмы. По информации источника, у него ушибы и порезы лица и рук. Ему оказывают помощь врачи.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение водителем правил дорожного движения. Автомобиль из реки извлекли при помощи крана, отмечает телеканал «Звезда».