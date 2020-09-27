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Состав сборной РФ по футболу на матчи в октябре объявят 28 сентября

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Состав российской сборной по футболу на октябрьские матчи объявят 28 сентября, сообщил ТАСС 27 сентября со ссылкой на пресс-службу национальной команды РФ.

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«Состав сборной на октябрьские матчи будет объявлен 28 сентября», — сообщили в пресс-службе команды. Там также добавил, что футболисты будут приезжать в расположение сборной в период с 3 по 5 октября по окончании матчей за свои клубы.

Сборной России предстоит сыграть против команд Турции и Венгрии в рамках группового этапа Лиги наций, а также российские футболисты должны сыграть товарищеский матч против сборной Швеции.

Все три матча пройдут в Москве. 8 октября состоится матч против команды Швеции, 11 октября — против сборной Турции, 14 октября — против команды Венгрии.

23 сентября Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сборная России по футболу 8 октября проведет в Москве контрольный матч против команды Швеции. Планируется, что игра пройдет без зрителей.

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