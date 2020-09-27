Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов в Ростовской области

На железнодорожной станции Сальск в Ростовской области четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 сентября, на сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

«27 сентября в 11:33 на станции Сальск Ростовского региона СКЖД произошёл сход четырех порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий происшествия направлены восстановительные поезда со станций Сальск и Тихорецкая. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Ранее, 25 сентября, в Новочеркасске трамвай сошел с рельсов и протаранил остановку.

Очевидны утверждают, что это произошло, когда транспортное средство совершало маневры. Пострадавших нет.