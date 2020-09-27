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В Комсомольске-на-Амуре ожидают пик паводка

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МЧС взяло на особый контроль паводок в Комсомольске-на-Амуре. В городе Юность уже устраняют последствия локальных потопов. В течение нескольких дней тут ожидают пик паводка.

Вода в Амуре у Комсомольска вновь поднялась. За сутки прирост составил около 20 см, уровень — 682 см. Критическая отметка превышена почти на 32 см. В воде стоят 47 домов, 143 дачи, подтоплены детские сады.

В Хабаровске в зоне подтопления семь домов, 137 дач и семь дорог. В регионе действует режим межрегионального ЧС.

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