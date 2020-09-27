Масштабный арт-фестиваль «Демидов-фест» прошел под Нижним Тагилом

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом на исторической территории бывшего Демидовского завода прошел масштабный арт-фестиваль «Демидов-фест». Организатором являлась площадка «АртРезиденция».

В рамках фестиваля было задействовано свыше 20 точек активности. Проведено множество мероприятий: большая выставка современных художников, маркет-плейс от мастеров и ремесленников, выступление творческих коллективов Черноисточника и Горноуральского городского округа, краеведческий квест с элементами дополненной реальности, концерты в стиле рок, джаз и djs, информирует TagilCity.ru.

Около 5 тыс. человек стали гостями фестиваля «Демидов-фест» в этом году.