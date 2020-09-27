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В отношении Порошенко возбуждено уголовное дело

В отношении Порошенко возбуждено уголовное дело

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Генеральная прокуратура Украины возбудила еще одно уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом 27 сентября сообщило издание «Страна».

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Дело возбуждено по заявлению юриста Карины Микитян. В материалах дела говорится, что Порошенко, будучи президентом Украины, вступил в сговор с чиновниками из министерства финансов страны и в 2017 году получил кредит в государственном Укрэксимбанке для завода «Кузница на Рыбальском» на сумму около $19 млн. В нынешнем году минфин выплатил по этому кредиту $3,6 млн, поскольку завод отказался его погашать.

Деньги возвращены не были, а долг погашен за счет государственного бюджета. Возбуждено дело о злоупотреблении властью или служебным положением.

11 сентября сообщалось, что Служба безопасности Украины возбудила против Порошенко 15 новых дел. Речь идет в том числе о госизмене и финансировании терроризма.

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