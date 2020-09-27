Гонку «Формулы-2» в Сочи остановили из-за серьезной аварии

Вторая гонка этапа серии «Формула-2» в Сочи приостановлена красными флагами из-за серьезной аварии.

На шестом круге гонки столкнулись болиды итальянца Луки Гиотто из Hitech GP и британского гонщинка Джейка Айткена из Campos.

В результате аварии обе машины врезались в барьер, ограждение получило повреждения.

После удара болид итальянского спортсмена загорелся, пилоты не пострадали. Гонка не будет возобновлена.

Ее победителем стал китаец Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi, второе место занял россиянин Никита Мазепин из Hitech GP, третьим финишировал сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер из Prema.

Накануне в Сочи завершилась квалификация «Формулы-1».