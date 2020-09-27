В Воронеже взорвали купол недостроенной атомной станции теплоснабжения

В Сети появилась видеозапись проведения демонтажа купола недостроенной атомной станции теплоснабжения в Воронеже с помощью направленного взрыва. Ролик выложил 27 сентября пользователь, называющий себя Texnur Slepless, на своем YouTube-канале.

Станция расположена в микрорайоне Шилово. В соответствии с графиком работ по сносу станции, взрыв купола первоначально должны были осуществить накануне, 26 сентября.

Как рассказал автор публикации, он всю ночь не спал, расставляя камеры и желая запечатлеть взрыв, однако работы были перенесены.

Масштабный проект по теплоснабжению Воронежа разработали в конце семидесятых. Он должен был покрыть более 20% годовой потребности города в тепле и горячей воде. С 1983 по 1990 годы шли работы по возведению атомной станции, но затем их свернули. Почти три десятка лет ВАСТ простояла недостроенной.

В марте в Красноярске специалисты Сибирской генерирующей компании демонтировали старую трубу на ТЭЦ-1 при помощи направленного взрыва.