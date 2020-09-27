В Польше обнаружили архивные сведения о Джеймсе Бонде

Сотрудники польского Института национальной памяти обнаружили британца по имени Джеймс Бонд, который приезжал в Польшу в середине 60-х годов прошлого века. Об этом сообщается на странице института в Facebook.

По данным историков, Бонд приехал в Варшаву как военный атташе британского посольства.

В сообщении архива института уточняется, что мужчина приехал в страну в феврале 1964 года и работал секретарем-архивистом. Историки опубликовали и фотографии Джеймса Бонда.

Упоминается его осторожность и «интерес к женщинам», при этом с польскими гражданами Бонд не контактировал. Осенью того же года британец пытался проникнуть на военные объекты в Белостоке и Ольштыне.

К этому времени уже были изданы почти все книги английского писателя Яна Флеминга об агенте 007 Джеймсе Бонде и поставлены несколько их экранизаций.



Вдова Бонда Джанетт Такки, которая сопровождала его в поездке в Польшу, рассказала The Telegraph, что ее муж действительно был шпионом. О секретной деятельности мужа она не знала, но догадывалась об этом, пояснила женщина.

В августе поклонники фильмов о шпионе назвали британского актера Шона Коннери лучшим в истории исполнителем роли агента 007.