Экс-депутат Рады заявил о возможности «повторения Чернобыля»

Ситуация в атомной энергетике Украины вызывает опасения и может привести к катастрофе. Об этом заявил экс-депутат верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, Украину не боятся, но она опасна. «Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться», — сказал он в выступлении, опубликованном на его YouTube-канале.

Он подчеркнул, что атомная энергетика страны находится в «удручающем состоянии». Все регламенты давно устарели, работа отрасли продолжается в административном режиме, добавил политик.

В конце августа заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил, что стране угрожает бедствие большее, чем Чернобыльская катастрофа. Он рассказал о разрушении инфраструктуры в Донбассе и назревании там экологической катастрофы.

В ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался реактор энергоблока № 4. Из-за этого в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ.