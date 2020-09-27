Синоптики рассказали о погоде в Москве на 27 сентября

Теплая сухая погода ждет жителей столичного региона в воскресенье, 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Днем в столице столбики термометров поднимутся до отметки в 21 градус, ночью температура понизится до 7 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 17 до 22 градусов тепла, ночная — от 4 до 9 градусов.

25 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что почти на всей территории России установилась аномально теплая погода. На севере температура превышает климатическую норму до десяти градусов, в европейской части страны — до пяти.