Польский клон «кукурузника» признали самым уродливым самолетом

Американское издание Popular Mechanics назвало польский самолет М-15 Belphegor самым «уродливым» в мире.

По мнению автора статьи, летательные аппараты, разрабатываемые странами Варшавского договора, обычно не отличались красотой, а реактивный сельскохозяйственный самолет, созданный в Польше в 1970-е годы, был «в высшей степени уродливым».

Он должен был стать аналогом советского легкого самолета Ан-2, однако «оказался большим разочарованием», поскольку был спроектирован хуже своего предшественника.