В РФ хотят закрепить ответственность таксопарков за здоровье пассажиров

В России хотят законодательно закрепить ответственность агрегаторов и таксопарков за здоровье пассажиров. С такой инициативой к председателю комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичеву обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ООП). С текстом документа ознакомились «Известия».

Депутаты и сенаторы разработали два законопроекта о такси, но ни в одном из них нет механизма возмещения ущерба пассажиру в случае ДТП со стороны таксопарка или агрегатора. При этом, по экспертным данным, только в Москве каждая четвертая авария происходит с участием такси.