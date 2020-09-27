Минздрав Белоруссии объяснил рост заболеваемости COVID-19 протестами

Акции протеста в Белоруссии являются причиной ежедневного прироста в стране инфицированных коронавирусом, заявил и.о. министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, соблюдение социального дистанцирования невозможно во время акций протеста, которые проходят в стране каждые выходные. Также Пиневич заявил, что данная ситуация его настораживает и «вселяет если не тревогу, то мобилизацию».

Глава минздрава отметил, что рост заболеваемости в Белоруссии носит постепенный, но неуклонный характер.

«Мы его ожидали. Если было ранее чуть более 200 случаев заболевания в сутки, то в последние несколько дней мы уже видим, этот рост стал выше 300 — немногим более чем 300. И к сожалению, остается чуть менее 50% — это город Минск», — указал он.

Массовые протестные акции не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы. Они столкнулись с силовиками, в результате были пострадавшие с обеих сторон. Погибли несколько гражданских.

По информации портала Worldometer, в Белоруссии на 26 сентября насчитывается 77 289 заболевших, более 74 тыс. человек выздоровело, число летальных случаев — 813.