В Пакистане 13 человек погибли в результате аварии

В Пакистане на автомагистрали Карачи-Хайдарабад перевернулся и загорелся фургон, не меньше 13 человек погибли. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщила местная газета Dawn.

Вероятной причиной аварии послужило резкое торможение, которое произвел водитель, после того как от автомобиля, ехавшего перед фургоном, отлетел капот.

В транспортном средстве находились по меньшей мере 20 пассажиров, из семи выживших пятеро были доставлены в больницу.

Сотрудники полиции, пожарные и медики прибыли на место происшествия. Сообщается, что движение на этом участке дороги было приостановлено.

26 сентября в Рязанской области на автодороге Рязань–Захарово в результате ДТП погибли четыре человека. Среди них двое детей.