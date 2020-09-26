Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП под Рязанью

В Рязанской области на автодороге Рязань–Захарово у села Секиотово столкнулись Kia Rio и Chevrolet Aveo. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 26 сентября.

В результате ДТП погибли четыре человека. Среди них двое детей, находившихся в салоне Chevrolet, а также водитель и пассажир Kia.

«Травмы получили еще три человека — водитель и несовершеннолетний пассажир Chevrolet и пассажир автомобиля Kia, — уточнили в ведомстве.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального УМВД, погибшие дети — это две девочки.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее в этот же день в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что в городе произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Водитель одной из машин госпитализирован с открытым переломом левого колена. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.