Пхеньян потребовал от Сеула прекратить нарушения морских границ КНДР

Пхеньян предупредил Сеул о недопустимости нарушения западной морской границы в поисках тела южнокорейца, застреленного в водах Северной Кореи, сообщило в воскресенье, 27 сентября, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что КНДР настоятельно призывает Южную Корею немедленно прекратить нарушения военной демаркационной линии, «которые могут привести к эскалации напряженности».

По данным Пхеньяна, южнокорейская сторона мобилизовала многочисленные суда, включая военные корабли, для проведения поисковой операции.

В заявлении говорится, что Северная Корея планирует организовать собственную поисковую операцию и рассматривает возможные «процедуры» и «способы» передачи тела в случае его обнаружения.

25 сентября стало известно, что на текущей неделе сотрудник рыболовного контроля при министерстве морского и рыбного хозяйства Республики Корея, который намеревался сбежать в КНДР, был убит северокорейскими пограничниками. Сообщалось также, что Сеул попросит Пхеньян о дальнейшем расследовании в связи с убийством своего гражданина.