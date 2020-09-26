Южная Корея попросила КНДР расследовать гибель чиновника из Сеула

Южная Корея решила попросить КНДР о дальнейшем расследовании в связи с убийством своего гражданина — чиновника из Сеула. Об этом сообщило издание Yonhap.

По информации издания, дополнительное расследование необходимо в связи с тем, что объяснение Пхеньяна имеет некоторые расхождения с данными южнокорейских властей.

Днем ранее Сеул выступил с заявлением, что на текущей неделе сотрудник рыболовного контроля при министерстве морского и рыбного хозяйства Республики Корея, который намеревался сбежать в КНДР, был убит северокорейскими пограничниками. Впоследствии они сожгли его тело.

Подобные действия, как отметили в Сеуле, северокорейская сторона могла предпринять в связи с карантинными правилами, которые призваны не допустить проникновения в страну коронавируса.

25 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын принес извинения гражданам Южной Кореи в связи с гибелью их соотечественника в Желтом море.

Как отмечается в послании, КНДР примет все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов. Кроме того, глава северокорейского государства признал, что пограничники произвели по южнокорейцу более десяти выстрелов, а затем сожгли его плавательное средство.