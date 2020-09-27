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Байден сравнил Трампа с Геббельсом и Кастро

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Кандидат в президенты США Джозеф Байден в эфире MSNBC сравнил президента страны Дональда Трампа с министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Его слова процитировало издание Politico.

Таким образом Байден ответил на вопрос ведущей о том, что он думает об обвинениях со стороны Трампа в свой адрес в «социалистической повестке».

Также в ходе разговора Байден сравнил Трампа с кубинским революционером Фиделем Кастро. Такого сравнения президент удостоился в связи с разгоном мирных демонстраций вблизи Белого дома.

24 сентября сообщалось, что Дональд Трамп отстает по популярности у избирателей от своего главного конкурента на предстоящих выборах главы государства Джо Байдена на 10 процентных пунктов по стране.

Выборы президента США должны пройти 3 ноября 2020 года.

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