Байден сравнил Трампа с Геббельсом и Кастро
Кандидат в президенты США Джозеф Байден в эфире MSNBC сравнил президента страны Дональда Трампа с министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Его слова процитировало издание Politico.
Таким образом Байден ответил на вопрос ведущей о том, что он думает об обвинениях со стороны Трампа в свой адрес в «социалистической повестке».
Также в ходе разговора Байден сравнил Трампа с кубинским революционером Фиделем Кастро. Такого сравнения президент удостоился в связи с разгоном мирных демонстраций вблизи Белого дома.
24 сентября сообщалось, что Дональд Трамп отстает по популярности у избирателей от своего главного конкурента на предстоящих выборах главы государства Джо Байдена на 10 процентных пунктов по стране.
Выборы президента США должны пройти 3 ноября 2020 года.