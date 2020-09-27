В минздраве Белоруссии назвали протесты причиной распространения COVID

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что причиной ежедневного прироста инфицированных коронавирусом являются продолжающиеся в стране акции протеста. Об этом глава минздрава рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, эпидемический процесс — это социальное дистанцирование. Однако каждые выходные в стране проводятся акции протеста, при которых дистанцирование невозможно. Также он заявил, что данная ситуация его настораживает и «вселяет если не тревогу, то мобилизацию».

Массовые протестные акции не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы. Они столкнулись с силовиками, в результате были пострадавшие с обеих сторон. Погибло несколько гражданских.

По информации портала Worldometer, в Белоруссии на 26 сентября насчитывается 77 289 заболевших, более 74 тыс. человек выздоровело, число летальных случаев — 813.