Пожарные локализовали возгорание на площади 4 га в устье Дона

Пожарные расчеты локализовали на площади 4 га возгорание сухой травы на хуторе Рогожкино Азовского района Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Локализацию зафиксировали в 23:14 мск. В МЧС напомнили, что в тушении задействованы 60 человек и 16 единиц техники, из них 37 человек и 12 единиц техники от МЧС России, пишет ТАСС.

Горение травы было зафиксировано на хуторе в 19:40 мск. Предположительная площадь возгорания — 4,5 тыс. кв. м.

Ранее 26 сентября сообщалось, что на площади 2,4 тыс. кв. м горит сухостой в Аксайском районе. Из-за ветра огонь может перекинуться на жилые постройки. В зоне опасности как минимум три села.