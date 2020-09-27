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Экипажам новой российской орбитальной станции могут выдать оружие

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Оружие может появиться у экипажей новой российской орбитальной станции. Об этом сообщил космонавт Олег Артемьев в видео, размещенном в YouTube-канале «Роскосмос ТВ».

По его словам, раньше у космонавтов было оружие еще в носимом аварийном запасе (НАЗ). Однако сейчас в космосе оружие запрещено. При этом Артемьев заявил, что в будущем, когда витки будут проходить высоко, будет высокоширотная станция, то оружие может вернуться.

В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости начать работу над новой орбитальной станцией. По его словам, будет она международной или национальной, решат в ближайшее время.

При этом независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин считает, что новая станция должна сохранить международный характер и выполнять новые технологические задачи, нацеленные на будущее.

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