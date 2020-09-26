Погода в Петербурге побила рекорд 1974 года

Воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до 22,5 градуса тепла, что стало рекордом за последние 46 лет. Об этом 26 сентября на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня температура воздуха на метеостанции Санкт-Петербурга достигла температуры +22,5°. Таким образом в Северной столице обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 26 сентября, который до этого составлял +21,7° и был установлен в 1974 году», — говорится в сообщении.

Таким образом, это уже третий температурный рекорд, установленный в сентябре нынешнего года и 17-й с начала года. Леус обратил внимание на то, что «так тепло в середине третьей декады сентября не было за всю историю наблюдений за погодой».

«Тем более что есть вероятность продления рекордной серии и в воскресенье», — добавил он.

Ранее, 24 сентября, в Калининграде был побит 30-летний температурный рекорд — воздух там прогрелся до 25,5 градуса, что на 0,7 градуса больше, чем в сентябре 1989 года.