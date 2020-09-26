Прямой эфир
Сюжет:

Погода в Петербурге побила рекорд 1974 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до 22,5 градуса тепла, что стало рекордом за последние 46 лет. Об этом 26 сентября на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Стихийные перемены: ученые советуют россиянам не ждать «нормальной» погоды
Москву продолжат накрывать затяжные ливни

«Сегодня температура воздуха на метеостанции Санкт-Петербурга достигла температуры +22,5°. Таким образом в Северной столице обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 26 сентября, который до этого составлял +21,7° и был установлен в 1974 году», — говорится в сообщении.

Таким образом, это уже третий температурный рекорд, установленный в сентябре нынешнего года и 17-й с начала года. Леус обратил внимание на то, что «так тепло в середине третьей декады сентября не было за всю историю наблюдений за погодой».

«Тем более что есть вероятность продления рекордной серии и в воскресенье», — добавил он.

Ранее, 24 сентября, в Калининграде был побит 30-летний температурный рекорд — воздух там прогрелся до 25,5 градуса, что на 0,7 градуса больше, чем в сентябре 1989 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020