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Противники карантина устроили акцию в центре Лондона

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Тысячи противников повторного карантина в Великобритании, а также тех, кто отрицает опасность коронавируса, устроили акцию протеста в центре Лондона. Об этом 26 сентября сообщает Би-би-си со ссылкой на Скотленд-Ярд.

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Противники повторного введения карантинных мер собрались на Трафальгарской площади, после чего двинули в сторону Гайд-парка. По мнению некоторых из активистов, пандемия является заговором властей, которые требуют от народа слепого подчинения.

По данным Скотленд-Ярда, полиция была вынуждена остановить акцию из-за того, что на ней не соблюдалась социальная дистанция между участниками. Это привело к столкновениям с полицией. В результате происшествия травмы получили четверо сотрудников правоохранительных органов, 10 нарушителей порядка задержаны. Медицинская помощь потребовалась также нескольким активистам, против которых были применены дубинки.

По данным на сайте правительственной информации королевства, число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 6042. На протяжении нескольких дней этот показатель не опускается ниже 6 тыс., при этом в четверг он составил почти 6,9 тыс., что является рекордом за всё время пандемии.

При этом, по оценкам Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS), число случаев инфицирования в стране сейчас может превышать 10 тыс. в день.

Накануне стало известно, что Великoбритания сoвместно с Фoндом Биллa и Мелинды Гейтс, а тaкже британскoй благотворительнoй oрганизацией Wellcome Trust разрабoтала междунарoдный плaн дeйствий по предoтвращению нoвых пaндемий.

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