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Число пострадавших в ДТП с Ferrari и маршруткой в Москве возросло до двух

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Два человека пострадали в ДТП с автомобилем Ferrari и маршруткой на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ в субботу, 26 сентября.

По предварительным данным, в результате случившегося пострадали две пассажирки маршрутки в возрасте 60 и 65 лет. При этом ранее сообщалось об одном пострадавшем. Так, по данным ТАСС, это был пассажир маршрутки, у которого в результате ДТП был сломан палец.

Авария произошла в этот же день. По данным телеканала, водитель суперкара не справился с управлением и его авто вынесло в маршрутное такси, стоявшее у остановки возле торгово-развлекательного центра «Щука».

Как оказалось, владельцем Ferrari является генеральный директор музыкального сервиса Zaycev.net Евгений Трухин. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

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