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Синоптики рассказали о погоде в Москве

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Преимущественно солнечная, сухая погода ожидает москвичей в субботу, 26 сентября, воздух прогреется до плюс 22 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, погоду формирует западная периферия обширного антициклона, его центр переместился на Урал.

«Температура воздуха в Москве повысится до плюс 20–22, по области плюс 18–23», — цитирует Леуса «РИА Новости». Он отметил, что температура воздуха на семь градусов превысит климатическую норму.

Ветер будет дуть юго-восточный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что почти на всей территории России установилась аномально теплая погода. На севере температура превышает климатическую норму до десяти градусов, в европейской части страны — до пяти.

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