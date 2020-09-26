Диетолог назвала самые вредные из «здоровых» продуктов

Диетолог-нутрициолог Арина Скоромная в субботу, 26 сентября, в интервью радио Sputnik опровергла бытующее мнение о пользе обезжиренных, диетических и предназначенных для похудения продуктов.

Более того специалист объяснила, что продукты с искусственно пониженным содержанием жира могут навредить.

«Обезжиренные продукты вредны тем, что жиры необходимы человеку, и если мы все будем есть обезжиренное, сделаем хуже здоровью. Кальций не усваивается без жиров, поэтому в обезжиренных молочных продуктах нет практической пользы. Было уже несколько исследований о том, что такие продукты негативным образом влияют на обмен веществ», — отметила Скоромная.

Еще один «здоровый» продукт, польза которого сильно преувеличена – свежевыжатые соки, особенно с утра. По словам диетолога, от них очень сильно скачет сахар.

Кроме того, нутрицитолог объяснила, что очень важно внимательно читать состав и обращать внимание на репутацию производителя. Например, даже если фитнес-батончики и хлопья для похудения продаются в отделе диетического питания, в их составе может быть сахар.

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