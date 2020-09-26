Канада выдвинула бывшего министра финансов Морно на пост генсека ОЭСР

Правительство Канады официально выдвинуло кандидатуру бывшего министра финансов страны Уильяма Морно на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщило в субботу, 26 сентября, агентство Bloomberg.

В телефонном интервью агентству Морно заявил, что у него есть возможность преодолеть «некоторые разногласия» на основании того, что он участвовал в саммитах G20, G7, а также в заседаниях МВФ и Всемирного банка

Также Морно подчеркнул, что в течение следующих пяти лет ОЭСР будет решать такие вопросы, как помощь экономикам в борьбе с пандемией коронавируса, инклюзивный рост, изменение климата, а также налогообложение транснациональных корпораций.

В августе Морно сообщил, что по собственному желанию покидает правительство Канады и заявил о намерении предложить свою кандидатуру на пост главы международной ОЭСР.

19 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо приостановил деятельность парламента страны до 23 сентября. По его словам, правительство страны на фоне ситуации с коронавирусом оказывало всевозможную помощь гражданам, однако сейчас Канада нуждается в новом плане по восстановлению экономики.