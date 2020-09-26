Государство научит самозанятых интернет-торговле

Государство поможет самозанятым продавать продукцию на электронных торговых площадках — таких как Avito, Wildberries, Ozon и др. Об этом говорится в рабочих материалах к нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» (МСП), которые есть в распоряжении «Известий».

Предполагается, что самозанятым будет доступна льготная регистрация на маркетплейсах, бесплатные услуги по сертификации продукции, помощь в оформлении товарных знаков, а также в фотосъемке изделий. Кроме того, они смогут рассчитывать на контекстную рекламу и PR в соцсетях за государственные деньги.

Такие меры помогут работающим на себя масштабировать бизнес и повысить его маржинальность, полагают эксперты.