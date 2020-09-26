American Airlines добилась правительственного кредита в $5,5 млрд

Правительство США выделило кредит в размере $5,5 млрд авиакомпании American Airlines. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщило агентство Reuters.

Первоначально было выделено $4,75 млрд, однако некоторые перевозчики (Delta Airlines и Southwest Airlines) отказались от своей доли, что позволило перераспределить средства между другими авиакомпаниями.

Как отмечает агентство, American Airlines в октябре сможет привлечь дополнительно еще до $2 млрд. Это будет зависеть от того, как минфин США выделит авиакомпаниям дополнительные средства в рамках кредитного пакета в размере $25 млрд, которые пойдут на поддержку заработной платы до марта 2021 года.

К настоящему времени на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста американская администрация уже ассигновала свыше $6 трлн с учетом шагов, сделанных Федеральной резервной системой (Центробанком) США.

2 сентября американская авиакомпания United Airlines запланировала уволить 16 370 сотрудников в октябре на фоне пандемии коронавируса. 25 августа о планах увольнения около 19 тыс. сотрудников сообщил другой крупный американский авиаперевозчик American Airlines.

В июле республиканцы в сенате конгресса пытались предложить демократам принять дополнительный законопроект такого рода в объеме около $1 трлн, но сторонам не удалось прийти к компромиссу по содержанию текста. Предпринятая в сентябре республиканцами в верхней палате конгресса еще одна такая попытка тоже потерпела провал. Общий объем финансирования заложенных в том законопроекте мер составлял порядка $500 млрд.

В начале апреля президент США Дональд Трамп пообещал, что из федерального бюджета выделят средства для помощи авиакомпаниям, которые из-за пандемии несут существенные убытки, отмечает ТАСС.

21 апреля, американский минфин сообщил, что выплатил $2,9 млрд двум крупным авиаперевозчикам страны и 54 более мелким, которые столкнулись с большими финансовыми потерями в связи с пандемией.