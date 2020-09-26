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Актер Вин Дизель записал свою первую песню

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Американский актер Вин Дизель 25 сентября выпустил свой дебютный сингл Feel Like I Do. Об этом сообщает издание NME.

Артист записал трек совместно с норвежским диджеем Kygo, известным по композиции Stole the Show.

«Я так долго обещал начать создавать музыку, вдохновляемый вами на то, чтобы выйти из своей зоны комфорта. Спасибо, что поверили в меня. Как всегда, я надеюсь, что вы гордитесь», — написал 53-летний актер на своей странице в Instagram.

В августе Вин Дизель вошел в пятерку самых успешных актеров текущего года, по версии Forbes, с заработком $54 млн.

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