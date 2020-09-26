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Беременная американка спасла раненного акулой мужа

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Беременная женщина спасла истекающего кровью мужа от смерти в пасти акулы. Инцидент произошел вблизи архипелага Флорида-Кис на юго-востоке США, пишет газета The Miami Herald.

По информации издания, 30-летний Эндрю Эдди с супругой Марго Дьюкс и ее семьей катались на лодке. Мужчина прыгнул в воду, чтобы поплавать с маской, в этот момент в его плечо вцепилась акула 2,7 м длиной.

Отмечается, что Дьюкс заметила спинной плавник акулы и окрасившуюся в красный цвет воду. Она нырнула и смогла затащить раненого мужа в лодку.

Сообщается, что Эндрю получил серьезные раны, его доставили в ближайшую больницу, где оказали своевременную помощь. Его жена не пострадала.

В августе сообщалось, что в американском штате Флорида акула укусила дайвера Джастина Сталлера, который отдыхал с женой и тремя детьми.

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