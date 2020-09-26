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Вино затопило завод в Испании

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В Испании на винодельне Вильямалеа произошло ЧП. Территорию завода затопило 50 тыс. литров вина. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщило LAD Bible.

Цистерна, предназначенная для хранения напитка, оказалась повреждена, и, как видно на кадрах, вино буквально хлынуло наружу. Шокированные сотрудники предприятия расположились неподалеку.

На данный момент не известно, что стало причиной аварии.

В сентябре 2018 года в Италии взорвалась цистерна с белым игристым вином. Инцидент произошел на винзаводе в городе Фонтанелле. Из цистерны высотой с пятиэтажный дом бил фонтан из пенистой жидкости. Убыток от происшествия оценили примерно в 30 тыс. л. просекко.

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