Экс-сотрудник колонии рассказал о желающих получить деньги с Ефремова

Бывший сотрудник одной из колоний рассказал, что актера Михаила Ефремова в исправительном учреждении могут начать «доить». Об этом пишет сайт kp.ru.

Экс-сотрудник ФСИН заявил, что слух о том, что в колонии отбывает срок Ефремов, обязательно дойдет до местных авторитетов. В результате найдется много желающих покормиться за счет артиста. Тюремщик напомнил слова самого актера, которые он сказал сразу после ДТП о том, что у него «денег до фига».

«Думаю, что каждый месяц Ефремову придется просить родственников передавать ему не меньше 25 кг продуктов. Для себя и для братвы. Он будет кормить и поить их, а они его опекать, впрягаться за него если что-где», — поделился бывший тюремщик.

При этом он выразил мнение, что если актер откажется делиться продуктами и деньгами, с ним, скорее всего, ничего не произойдет, так как начальство колонии, да и сами заключенные понимают, что это привлечет внимание правозащитников и СМИ.

Он также отметил, что начальник колонии обязательно проведет разговор с Ефремовым, чтобы он не связывался с сомнительными предложениями за деньги принести в колонию алкоголь или наркотические вещества.

Кроме того, бывший сотрудник рассказал, чем Ефремов может заниматься в колонии. По его мнению, он может работать в библиотеке или клубе, однако род деятельности актера будет зависеть от начальника колонии.

8 сентября суд признал Ефремова виновным в совершении смертельного ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы.

8 июня автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Пострадавший умер в больнице. Потерпевшими по делу проходили вдова, два сына и брат Захарова.