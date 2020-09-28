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Роскачество проверило популярные марки клубничного йогурта

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Эксперты Роскачества исследовали йогурты семи популярных торговых марок: «Б.Ю. Александров», «Искренне ваш», «Савушкин», «Слобода», Danon, Epica и Valio.

Результаты испытаний показали, что йогурты всех производителей приготовлены из качественного молока, не содержат растительных жиров, синтетических красителей и ароматизаторов.

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Также в их составе не выявлено незаявленных компонентов, а масса нетто йогуртов соответствует маркировке.

Однако эксперты обнаружили недостаток белка у торговой марки «Искренне ваш». «Если белка недостаточно, то это может говорить о том, что использовалось некачественное сырье», — говорится в исследовании.

В йогуртах «Б.Ю. Александров» и «Искренне ваш» эксперты выявили превышение по дрожжам. Отмечается, что причин может быть несколько: низкое качество сырья, нарушение санитарного состояния
производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или
реализации продукции.

В йогуртах Danon Valio обнаружили следы антибиотика хлортетрациклина. Однако «следовые количества антибиотиков» слишком малы и не повлияют на здоровье человека и на молочнокислое сбраживание, рассказала руководитель службы стандартизации Молочного союза России, кандидат технических наук Лариса Абдуллаева.

В Роскачестве отметили, что самое полезное в йогурте — это наличие колоний молочнокислых микроорганизмов. По этому показателю эксперты выявили несоответствие у йогурта «Савушкин».

Снижение молочнокислых микроорганизмов может быть обусловлено нарушением процесса сквашивания и нарушением температурных режимов хранения, говорится в отчете.

Ранее 2 июня сообщалось, что российские ученые начали разработку необычной вакцины от коронавирусной инфекции, которая может вводиться в виде кисломолочного продукта. Вакцина разрабатывается на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.

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