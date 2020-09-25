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Уголовное дело возбудили из-за крушения легкомоторного самолета под Тулой

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Уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» возбуждено из-за крушения легкомоторного самолета под Тулой. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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Самолет «Бекас» упал накануне около деревни Дружба в Каменском районе Тульской области. В результате случившегося погиб 56-летний пилот воздушного судна. В момент ЧП самолет совершал опрыскивание полей с подсолнечником и совершил жесткую посадку, задев линии электропередачи.

«Следователи уже установили, что полет был санкционирован, уполномоченные в области организации воздушного движения органы были о нем уведомлены, пилот воздушного судна имел право на управление самолетом», — подчеркнули в ведомстве.

Основными версиями произошедшего в настоящий момент рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. С места происшествия изъяли образцы топлива, опрошен собственник самолета, у которого взяли документы на самолет.

Расследованием крушения также займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), об этом сообщается на его сайте.

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