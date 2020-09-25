Иномарка сбила девочку в центре Москвы

В центре Москвы Toyota сбила девочку. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на улице Покровка. Автомобиль двигался по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. Водитель Toyota двигался с небольшой скоростью, однако предотвратить аварию не удалось. Очевидцы отметили, что у автомобиля был номер 888.

Ребенка доставили в больницу. Свидетели произошедшего указали, что девочка держалась за живот. Характер травм пострадавшей неизвестен.

На видеозаписи, которая оказалась в распоряжении телеканала, видно, что мужчина, находившийся за рулем Toyota, прикрывает номера своей машины и пытается до кого-то дозвониться. Прохожие в это время возмущенно говорят о том, что водитель должен был пропустить девочку, которая в момент аварии переходила дорогу по пешеходному переходу.

На месте аварии работают службы ДПС и ЦОДД. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

21 сентября водитель иномарки сбил трех пешеходов, которые находились на переходе в центре Москвы. Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.