Прямой эфир

Иномарка сбила девочку в центре Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Москвы Toyota сбила девочку. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на улице Покровка. Автомобиль двигался по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. Водитель Toyota двигался с небольшой скоростью, однако предотвратить аварию не удалось. Очевидцы отметили, что у автомобиля был номер 888.

Ребенка доставили в больницу. Свидетели произошедшего указали, что девочка держалась за живот. Характер травм пострадавшей неизвестен.

На видеозаписи, которая оказалась в распоряжении телеканала, видно, что мужчина, находившийся за рулем Toyota, прикрывает номера своей машины и пытается до кого-то дозвониться. Прохожие в это время возмущенно говорят о том, что водитель должен был пропустить девочку, которая в момент аварии переходила дорогу по пешеходному переходу.

На месте аварии работают службы ДПС и ЦОДД. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

21 сентября водитель иномарки сбил трех пешеходов, которые находились на переходе в центре Москвы. Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020