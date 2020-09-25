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Наблюдается рост заболевших COVID-19 в разных странах

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В Британии опасаются роста безработицы из-за пандемии. В Туманом Альбионе растёт число заболевших COVID-19. Правительство не исключает введение жёстких карантинных мер. Одна из сетей супермаркетов уже ввела ограничения на приобретение ряда товаров. Купить оптом не смогут макароны, детские салфетки, туалетную бумагу.

Власти Чехии призвали граждан провести выходные дома. За сутки в стране выявили 2913 новых случаев коронавируса. По данным Минздрава республики, данные значительно превышают весенние показатели.

В Молдавии, несмотря на рост заболевших, снимают ограничения. В стране разрешили проводить концерты и сельскохозяйственные выставки. Ситуация в стране начала ухудшаться в августе.

О второй волне COVID-19 объявил президент Украины. По словам Владимира Зеленского, в стране по 3 тыс. новых случаев в день. Всего на Украине выявили 188,4 тыс. человек с новой коронавирусной инфекцией. По словам главного санитарного врача Незалежной, не исключено введение карантина в масштабе страны.

В Израиле объявили о тотальном карантине на две недели. С 25 сентября в стране будут работать только продуктовые магазины и аптеки. Молитвы разрешены только на открытых площадках. Одновременно могут находиться не более 20 человек. За выполнением предписаний следят тысячи полицейских.

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