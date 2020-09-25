Bosch разработала самый быстрый в мире тест на COVID-19

Немецкая компания Bosch разработала систему тестирования на COVID-19, которая позволяет узнать результат уже через 39 минут. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщается в пресс-релизе компании.

«Bosch разработала новый экспресс-тест для своего аналитического прибора Vivalytic для выявления возбудителя SARS-CoV-2. Таким образом, результат теста надежно устанавливается в течение 39 минут — в мире в настоящее время нет тестов быстрее, работающих на основе ПЦР», — говорится в публикации.

Отмечается, что продукцию можно применять в местах мобильного тестирования, где необходимо получить оперативный результат, в частности в аэропортах и на стоянках автобана. Продукт уже доступен в Европе, добавили в Bosch.

Система тестирования была разработана при поддержке министерства образования и науки Германии.

21 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что с февраля ведомство бесплатно передало тест-системы для выявления коронавируса почти в 40 стран. Помощь оказывается странам СНГ, Центральной и Южной Америки, Африки и ряду других, в том числе Италии и Вьетнаму, сообщила она.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.