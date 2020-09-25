Песков не нашел противоречий в заявлениях МИД и СВР по «Новичку»

В заявлениях МИД России и главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина относительно наличия в стране боевого отравляющего вещества «Новичок» нет противоречий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 25 сентября.

«Здесь нет противоречий, не нужно цепляться за отдельные слова», — подчеркнул кремлевский спикер. Нарышкин говорил не о «Новичке», а об уничтожении всех запасов химического оружия, заявил он.

«В любом случае, можно подтвердить, что Россия все обязательства по конвенции выполнила, химическое оружие на территории России было уничтожено», — подчеркнул Песков.

На вопрос, испытывает ли Кремль беспокойство из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, он ответил, что для этого сначала нужно удостовериться в фактах. У российских специалистов такой возможности пока не было.

15 сентября Нарышкин заявил, что Россия уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, в том числе «Новичка», в установленном порядке.

В то же время 23 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге сообщила, что ни в СССР, ни в России «Новичок» никогда не разрабатывался.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. Его транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине 22 августа, где у россиянина «обнаружили» признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи не выявили в ходе обследования больного интоксикации этим веществом.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств этому предъявлено не было. На официальные запросы российской стороны Берлин не отвечает. В Германии заявили, что передали в ОЗХО результаты анализов российского блогера.

В МИД России неоднократно призывали ФРГ к сотрудничеству. 9 сентября ведомство выразило послу Германии Гезу Андреасу фон Гайру решительный протест, отметив, что ситуация используется для дискредитации РФ на международной арене, а дальнейшее молчание Германии будет расценено как отказ в установлении истины в рамках объективного расследования и провокация, пишет «Газета.ру».