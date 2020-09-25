Росрыболовство наложило штрафы на 151 млн рублей за незаконный вылов рыбы

За 2020 год Росрыболовство наложило штрафы из-за незаконного вылова рыбы на сумму 151,106 млн рублей и пресекло 51 338 нарушений законодательства. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Федерального агентства по рыболовству, замминистра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков 25 сентября.

Он уточнил, что изъято уже более 122 т незаконно добытой в этом году рыбы. Общая сумма взысканных штрафов составила 100,428 млн рублей.

Как отметил замминистра, в правоохранительные органы было направлено 2059 материалов для возбуждения уголовных дел.

Кроме того, Росрыболовство готовится представить оценку ущербу биоразнообразия водной системы после ЧП в Норильске, которое произошло в мае.

Шестаков также рассказал, что в 2020 году Россия увеличила производство рыбной продукции.

По предварительным данным за первое полугодие 2020 года, производство рыбы и рыбопродуктов в России выросло на 7,1% в сравнении в прошлым годом и достигло 2,119 млн т.

Кроме того, увеличился и российский экспорт рыбы и морепродуктов. За первое полугодие 2020 года он составил 1,163 млн т ($2,395 млрд), что на 6,7% больше аналогичного периода прошлого года, отметил глава Росрыболовства.

Ранее, 28 августа, в Росрыболовстве опровергли сообщения о грядущем дефиците красной икры в российских магазинах. В ведомстве тогда отметили, что в СМИ происходит искусственное нагнетание обстановки.