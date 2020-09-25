Epic Games и Spotify создали коалицию против Apple

Американские технологические компании Epic Games, Spotify и ряд других основали организацию, которая будет бороться за права разработчиков мобильных приложений. Манифест и принципы работы некоммерческой организации под названием Coalition for App Fairness опубликованы в четверг, 24 сентября, на ее сайте.

Компании намерены отстаивать интересы разработчиков мобильных приложений, размещенных в цифровых магазинах App Store и Google Play.

Авторы манифеста, настаивают на том, что ни один онлайн-магазин не вправе закреплять за собой эксклюзивное право на осуществление покупок внутри приложений, размещенных на его платформе. Кроме того, по их мнению, разработчикам не может быть запрещено размещать в онлайн-магазинах приложения даже в тех случаях, когда они предоставляют сервисы, создающие конкуренцию для компаний — создателей таких платформ.

По словам авторов, приложения могут быть принудительно удалены из того или иного онлайн-магазина лишь в том случае, если их разработчики нарушают принятые обеими сторонами стандарты «безопасности, защиты личных данных, качества и содержания контента».

В заявлении подчеркивается, что разработчики выступают против монополизации рынка приложений, которая происходит за счет того, что владельцы онлайн-магазинов отдают предпочтение программам собственного производства.

Ранее компания Epic Games внедрил в созданную ею игру Fortnite новый способ монетизации в обход комиссии Apple в 30%. Игроки могли покупать внутриигровую валюту и товары непосредственно через приложение.

За нарушение правил Apple 28 августа удалила игру из App Store. Также поступил и Google, удалив игру из Google Play. В ответ Epic Games подала иски к компаниям, обвинив их в антиконкурентных практиках.

Позже Apple потребовала через суд возмещение ущерба и запрета для Epic Games прибегать к «нечестной деловой практике». Компания считает, что Epic «показывает себя современным корпоративным Робин Гудом», а на деле просто не хочет платить за «большое благо, которое он получает от App Store».