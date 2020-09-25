Уровень реки Амур у Комсомольска превысил опасную отметку

Уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае поднялся за сутки на 18 см, превысив опасную для города отметку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что сейчас уровень воды составляет 655 см (опасная отметка начинается с уровня 650 см). Вода подтопила 18 дачных участков, подвалы шести социально значимых объектов, в том числе подвалы четырех детских садов, дворца творчества и драмтеатра и 45 многоквартирных домов.

В городе развернут пункт временного размещения, проводятся работы по укреплению и возведению защитных сооружений. По предварительным данным, пик паводка в Комсомольске-на-Амуре ожидается на следующей неделе. Максимально вода может подняться до 720 см.

Всего на данный момент в Хабаровском крае в зоне паводка 51 населенный пункт, в которых подтоплены 59 жилых домов, более 2,5 тыс. земельных, дачных и приусадебных участков. При этом в Хабаровске уровень Амура продолжает снижаться и уже упал ниже опасной отметки.

24 сентября сообщалось, что глава МЧС России введет режим ЧС межрегионального характера из-за ситуации с паводками в Хабаровском крае и ЕАО.

Ранее 24 сентября Главное управление МЧС по Хабаровскому краю проинформировало о стабильном снижении уровня реки Амур в Хабаровске, но при этом уточнило, что опасные отметки уровня воды в регионе сохраняются. В некоторых областях — городе Комсомольске-на-Амуре, селах Троицкое и Малмыж — вода продолжает прибывать.

На реке Уссури в пределах Хабаровского края и Амурской протоке преобладает тенденция спада уровня воды.

В связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой спасатели посоветовали владельцам частных домов и подворий расчистить ливневые канализации и водостоки от мусора для свободного прохода воды, а также не рекомендовали выходить в на реки на маломерных судах и резиновых лодках.

21 сентября в правительстве Хабаровского края оценили ущерб от паводков в регионе в 34 млн рублей.

В зону паводка попали 16 сел. В 15 поселениях затоплены приусадебные участки и дороги.

В Нанайском районе участки подтоплены в селах Дубовый Мыс и Славянка. Сообщение нарушено между селами Найхин и Даерга. В Комсомольском районе особое внимание уделяют ситуации в поселке Молодежном и селе Бельго, где заранее разворачивают водоналивную дамбу.

14 сентября в 10 районах Хабаровского края был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с продолжением подъема уровня реки Амур. Врио губернатора Михаил Дегтярев отметил, что главы районов будут «нести персональную ответственность» за жизнь и здоровье граждан. Также он заявил о необходимости оперативной оценки и возмещения ущерба пострадавшим в результате прохождения стихии.