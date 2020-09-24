Глава МЧС РФ введет межрегиональный режим ЧС из-за паводков в Хабаровском крае

Глава МЧС России введет режим ЧС межрегионального характера из-за ситуации с паводками в Хабаровском крае и ЕАО. Об этом 24 сентября заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко.

«В связи с обращениями губернаторов Еврейской автономной области и Хабаровского края завтра пройдет заседание правительственной комиссии под руководством министра Евгения Николаевича Зиничева, на котором будет принято решение о введении (ЧС) межрегионального характера и установления федерального уровня реагирования», — передает сообщение замминистра ТАСС.

Яцуценко рассказал, что в регионе работают оперативные группы по оценке ущерба и составлению нормативных документов.

По его информации, на сегодняшний день уровень воды в Хабаровске составляет 598 см при критическом уровне 600 см, то есть пик паводка в Хабаровске прошел и вышел на критические отметки. Уровень волны паводка смещается в сторону Комсомольска-на-Амуре, где грунтовые воды подтапливают подвалы жилых домов и социальных объектов — там проводится откачка воды насосами большой мощности.

Ранее 24 сентября Главное управление МЧС по Хабаровскому краю проинформировало о стабильном снижении уровня реки Амур в Хабаровске, но при этом уточнило, что опасные отметки уровня воды в регионе сохраняются. В некоторых областях — городе Комсомольске-на-Амуре, селах Троицкое и Малмыж — вода продолжает прибывать.

На реке Уссури в пределах Хабаровского края и Амурской протоке преобладает тенденция спада уровня воды.

В связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой спасатели посоветовали владельцам частных домов и подворий расчистить ливневые канализации и водостоки от мусора для свободного прохода воды, а также не рекомендовали выходить в на реки на маломерных судах и резиновых лодках.

21 сентября в правительстве Хабаровского края оценили ущерб от паводков в регионе в 34 млн рублей.

В зону паводка попали 16 сел. В 15 поселениях затоплены приусадебные участки и дороги.

В Нанайском районе участки подтоплены в селах Дубовый Мыс и Славянка. Сообщение нарушено между селами Найхин и Даерга. В Комсомольском районе особое внимание уделяют ситуации в поселке Молодежном и селе Бельго, где заранее разворачивают водоналивную дамбу.

14 сентября в 10 районах Хабаровского края был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с продолжением подъема уровня реки Амур. Врио губернатора Михаил Дегтярев отметил, что главы районов будут «нести персональную ответственность» за жизнь и здоровье граждан. Также он заявил о необходимости оперативной оценки и возмещения ущерба пострадавшим в результате прохождения стихии.