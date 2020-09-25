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Трамп назвал преступлением оплату Блумбергом долгов экс-заключенных

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Президент США Дональд Трамп в четверг, 24 сентября, обвинил миллиардера Майкла Блумберга в нарушении закона, поскольку предприниматель погасил долги почти 32 тыс. бывших заключенных во Флориде.

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«Это абсолютно незаконно — то, что он сделал. Полагаю, это преступление. Он реально дает деньги людям — он платит людям за голосование. По сути, он говорит: вот деньги, теперь идите и голосуйте только за демократов, так?» — сказал Трамп в подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом.

В среду генеральный прокурор штата Флорида Эшли Муди попросила ФБР и Департамент полиции штата расследовать эти действия Блумберга.

Согласно закону штата Флорида, чтобы иметь возможность проголосовать, экс-заключенные должны погасить свои долги. Блумберг вместе с организацией «Коалиция по восстановлению прав во Флориде», помог оплатить долги на общую сумму $5 млн 32 тыс. отсидевшим в тюрьмах зарегистрированным избирателям — афроамериканцам или латиноамериканцам, штрафы которых составляли менее $1,5 тыс.

Флорида является одним из восьми так называемых колеблющихся штатов, где предпочтения избирателей могут склониться в сторону любого из кандидатов. Это крупнейший из восьми по численности населения и по числу голосов выборщиков штат.

В ходе пресс-конференции в среду, 23 сентября, Трамп ушел от ответа на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти в стране по итогам президентских выборов, которые состоятся в ноябре. По словам главы государства, он намерен победить. На следующий день пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что действующий американский лидер согласится только с итогами «свободных и справедливых» президентских выборов.

В июне Трамп заявлял, что может не признать итоги выборов, если потерпит на них поражение. Соперник Трампа демократ Джо Байден заявил, что в этом случае военные выведут Трампа из Белого дома. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.

Выборы в США пройдут 3 ноября. Дональд Трамп баллотируется на второй срок, его соперник кандидат от демократов Джо Байден.

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