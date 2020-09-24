В Белом доме озвучили условие согласия Трампа с итогами выборов

Действующий американский лидер Дональд Трамп согласится только с итогами «свободных и справедливых» президентских выборов США, которые пройдут в ноябре. Об этом в четверг, 24 сентября, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в ходе ежедневного брифинга, трансляцию которого вел The Pavlovic Today.

«Президент примет результаты свободных и справедливых выборов», — подчеркнула она, ответив на вопрос, готов ли Трамп обеспечить мирную передачу власти в случае поражения на ноябрьских выборах.

Официальный представитель президента США также указала, что американский лидер готов признать свое возможное поражение.

«Он примет волю американского народа», — добавила Макинэни.

В ходе пресс-конференции в среду, 23 сентября, Трамп ушел от ответа на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти в стране по итогам президентских выборов, которые состоятся в ноябре. По словам главы государства, он намерен победить.

В июне Трамп заявлял, что может не признать итоги выборов, если потерпит на них поражение. Соперник Трампа демократ Джо Байден заявил, что в этом случае военные выведут Трампа из Белого дома. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.

17 сентября Трамп заявил, что американцы никогда не узнают точных результатов голосования на выборах президента США в этом году из-за беспорядочной рассылки бюллетеней по почте.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.