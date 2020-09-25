Победившая на выборах уборщица рассказала о дальнейших планах

Уборщица Марина Удгодская, которая одержала победу на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области, рассказала в беседе с РЕН ТВ о радости от победы и своих дальнейших планах.

По словам женщины, ее супруг и дети рады за нее. Удгодская отметила, что теперь у нее появилась возможность решить часть вопросов, особенно для местных жителей. Она отметила, что планируется «много чего».

Удгодская заявила, что займется чисткой речки, которая сильно заросла, а также детскими площадками. При этом женщина заявила, что все работавшие в прежней администрации люди останутся в ее команде.

Ранее сообщалось, что на выборах главы Сусанинского муниципального района победил кандидат, который до этого был водителем общественного транспорта.