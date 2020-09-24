Прямой эфир

В Костромской области на выборах победил водитель автобуса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На выборах главы Сусанинского муниципального района победил кандидат, который до этого был водителем общественного транспорта. Об этом телеканалу РЕН ТВ 24 сентября сообщил председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» в Костромской области Александр Плюснин.

«Наш кандидат Сергей Давыденко успешно победил на выборах в Сусанинском муниципальном районе, несмотря на то что являлся водителем общественного транспорта. Это говорит о том, что люди сегодня требуют перемен, сегодня приходят к власти те люди, которые работают на земле, которые знают все проблемы местных жителей и готовы их реализовывать, будучи в должности главы муниципального района», — отметил Плюснин.

По данным ЦИК, Давыденко набрал 53,57%, тогда как его оппонент, Сергей Журавлев — 43,87%.

Ранее в этот же день в Костромской области женщина, работавшая уборщицей в администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района. Она отметила, что была только техническим кандидатом и не знает, чем занимается глава поселения, пишет «Газета.ру».

Кроме того, в четверг президент России Владимир Путин на встрече с избранными в сентябре главами регионов указал, что трехдневное голосование всех уровней в стране позволило учесть мнение тех, кто зачастую не добирается до избирательных участков.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020